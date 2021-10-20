Fitch: Faaliyet ortamı Türk bankalarının kredi notlarını sınırlıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin en büyük bankalarının kredi notlarının hala zorlu faaliyet ortamı tarafından sınırlanmakta olduğunu bildirdi.

Fitch Ratings bugün yayınladığı yeni raporunda, Türk bankaları için faaliyet ortamı skorunun 'b+' olduğunu belirterek, "Bu not, Türkiye'nin makro ve politik oynaklığından, kur zayıflığından, enflasyonist baskılardan ve özellikle yüksek dış borç ve mevduat dolarizasyonu dikkate alındığında yatırımcı güveninden kaynaklanan riskleri yansıtıyor" dedi.

Türk Lirası'nın yılın ilk 9 ayında ABD Doları karşısında yüzde 16 değer kaybettiğini ve 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında aşağı yönlü baskıların yinelendiğini belirten Fitch, "Bununla birlikte, Türk bankalarının hala sermeye yeterliliklerini hesaplarken döviz kurları için 252 günlük çalışma gününü kullanmaya devam etmelerine imkan verilmesi lirada değer kaybının sermayeye etkisinin azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Fitch, Türk bankalarının varlık kalitelerinin faaliyet ortamı oynaklığından, ciddi döviz kredilerinden, yüksek lira faizlerinden ve inşaat, gayrimenkul, enerji ve turizm gibi yüksek riskli sektörlerden kaynaklı risklerden kaynaklı olarak baskı altında olduklarını da vurguladı.

Varlık kalitesinde zayıflamanın boyutunun Türk ekonomisinin toparlanma hızına, daha fazla piyasa oynaklığı yaşanması potansiyeline ve mevsimsel risklere bağlı olacağını belirten Fitch, Türk bankaları için yaptıkları son analizlerin büyük Türk bankalarının yabancı para cinsinden borçlarını servis etmek için yeterli yabancı para likiditesine sahip olduklarını gösterdiğini, bankaların sermaye yedeklerinin genel olarak yeterli olduğunu da ifade etti.