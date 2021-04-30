Fitch: Fİnansal kuruluşların not görünümleri istikrar kazandı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan "Küresel Finansal Kuruluşlar Not Güncelleme-1. Çeyrek" raporunda finansal kuruluşların not görünümlerinin istikrar kazanmakta olduğu bununla birlikte aşağı yönlü risklerin ise sürdüğü kaydedildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde 1. çeyrekte finansal kuruluşlara ilişkin 317 kredi notu ve görünümü kararı alındığı bunların %66'sının notların ya da görünümün değişmemesi yönünde olduğu vurgulandı. %20 oranda karar ile not görünümleri negatif seviyesinden stabil seviyesine revize edildi. %11 oranında karar ise negatif oldu.

Fitch, toplam kredi notlarında negatif izleme ya da negatif görünüme sahip olma oranını azalmakla birlikte halen yüksek olduğuna dikkat çekti. Buna göre oran küresel banka notlarında %54, banka dışı finans kuruluşlarında %33, sigorta şirketlerinde ise %24 düzeyinde bulunuyor.

Raporda Türkiye'nin ülke uzun vadeli not görünümünün negatif'ten stabil düzeyine çekilmesinin ardından 13 bankanın ve iştiraklerinin de görünümlerinin stabil düzeyine geldiğine vurgu yapıldı. Türkiye ve ABD'de görünümde istikrarın yaşandığına vurgu yapıldı.