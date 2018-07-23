Fitch: Global bankacılık trendleri pozitife döndü
Fitch Ratings'in not verdiği bankalar arasında pozitif olanlar negatif olanların önüne geçti. Bu durum kuruluş tarafından "Global bankacılık trendleri 2014 ilk yarısından bu yana ilk kez pozitife döndü" ifadesi ile açıklandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, global bankacılık trendinin pozitife döndüğünü duyurdu.
Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Not verilen bankalardan notları artırılanların sayısı, 2018 ilk çeyrekte 2014 ilk çeyrekten bu yana ilk kez, notları indirilenlerin sayısını aştı. Buna Avrupa ve Asya-Pasifik'teki not artırımları öncülük etti" denildi.
Açıklamada notların 2014 ilk yarısından bu yana ilk kez pozitife döndüğü bilgisi yer aldı.
25 Türk bankasının notlarının Haziran 2018'de negatif izlemeye alınması sonrası 2018'in ilk yarısında gelişmiş piyasalarda not trendleri pozitif olurken, gelişmekte olan piyasalarda 'negatif' olarak gerçekleşti.