Fitch: GOÜ kredi notları istikrar kazandı ama riskler sürüyor

Uluslaraası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan piyasaların kredi notlarının, koronavirüs salgınının tepe yaptığı 2020 yılında yapılan önemli sayıdaki indirimlerin ardından, 2021 yılında genel olarak istikrar kazandıklarını bildirdi.

Ancak Fitch, hali hazırda negatif görünüme sahip gelişmekte olan piyasa sayısının, pozitif olanları üzerinde olduğunu ve bu durumun risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini gösterdiğini de vurguladı.

Fitch, 2021 Mayıs ayından bu yana sadece Kolombiya ve Tunus'un notlarını düşürürken, Fildişi ve Gabon'un rotlarını yükseltti. 2020 yılında ise not indirimleri, not artırımlarının 30 üzerine çıkmıştı.

Ağustos 2020'den bu yana bakıldığında ise not indirimleri ile artırımları arasında fark 14'e indi.

Fitch, gelecek 2 yılda not artırımı ile karşı karşıya kalma olasılığı en yüksek ülkeler olarak Bulgaristan, Benin, Ukrayna ve Vietnam'ı gösterdi.