ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Finans
  • Fitch, kamu bankalarının notlarını teyit etti

Fitch, kamu bankalarının notlarını teyit etti

Fitch Ratings; Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Ziraat Katılım'ın kredi notlarını BB+ olarak teyit etti.

Fitch, kamu bankalarının notlarını teyit etti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Fitch Ratings, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını 'durağan' görünüm ile BB+ olarak teyit etti.

Kamunun kontrolündeki bu 3 bankanın sistemsel açıdan önemli olduklarını belirten Fitch, 3 bankanın toplam bankacılık sektörü varlıklarının yaklaşık yüzde 30'unu kontrol ettiklerini ifade etti.

Fitch ayrıca Ziraat Katılım'ın kredi notunu da Ziraat Bankası'nın notuna paralel olarak BB+ olarak yineledi.

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.