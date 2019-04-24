Fitch, MB'den 400 baz puan faiz indirimi bekliyor

24 Nisan 2019

Fitch Solutions, yerel seçimler sonrası Türkiye değerlendirmesinde, önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın politika gevşemesi için çok az alanı olduğu görüşünü dile getirdi.

Kuruluş, İstanbul'da muhalefetin seçimi önde tamamlamasının ardından Türkiye'de seçimlerin daha fazla siyasi belirsizliğe neden olduğunu ifade etti.

Döviz rezervlerinde düşüş ve ekonomide yönetim zafiyeti endişesinin TL'de zayıflamaya daha fazla neden olduğunu belirten Fitch, Merkez Bankası'ndan bu yıl içinde 400 baz puan faiz indirimi beklediklerini vurguladı.

Fitch, çekirdek enflasyonun ise hedeften uzak olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.