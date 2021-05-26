Fitch, metal fiyatları tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, başta bakır olmak üzere temel metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Bakır fiyatı tanhminlerini yılbaşından bu yana görülen olağanüstü güçlü fiyatlama şartları nedeniyle yükselttiğini belirten Fitch, düşük stoklar, ekonomik toparlanma, teşvik paketleri ve enerji dönüşümünden kaynaklı olarak orta vadede talebin artacağı beklentilerinin güçlü fiyatlama şartlarını destekleyen faktörler olduğunu dra vurguladı.

2021-2022'de dengeli seyir bekleniyor

"2021'in ikinci yarısında yavaşlayan talebe ve artan maden üretimine bağlı olarak bazı fiyat düzeltmeleri bekliyoruz" ifadelerini de kullanan Fitch Ratings, 2021-2022 döneminde piyasanın büyük ölçüde dengeli olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alüminyum talebinin ekonomik toparlanmadan ve Çin'in arz sınırlamalarından destek aldığını ifade eden Fitch, Çin'in karbon salınımını azaltma çabaları çerçevesinde net alüminyum ithalatçısı olmaya devam etmesini beklediklerini de vurguladı. Fitch, 2021 ve 2022'nin yanı sıra 2023 yılı için de alüminyum fiyat beklentilerini yükselttiklerini belirtti.

Çinko fiyatlarını düşük seyden stokların desteklediğini belirten Fitch, uzun vadede ise maden arzının talebi yakalamasını beklediklerini ifade etti.

İşte Fitch'in yeni öngörüleri...

Fitch Ratings, bakır (LME spot) için 2021 yılı fiyat tahminini 7200 dolar/tondan 9 bin dolar/tona çıktarırken, 2022 tahminini 6500 dolardan 7500 dolara yükseltti. 2023 beklentisini 6700 dolar/ton olarak korudu.

Alüminyum (LME Spot) için 2021 yılı fiyat tahminini 1950 dolar/tondan 2200 dolar/tona çıkarırken, 2022 tahminini 1400 dolardan 1500 dolara yükseltti. 2023 beklentisini de 1850 dolar/tondan 1900 dolar/tona çıkardı.

Çinko (LME Spot) için 2021 yılı fiyat tahminini 2500 dolar/tondan 2800 dolar/tona çıkarırken, 2022 tahminini 2200 dolardan 2400 dolara yükseltti. 2023 beklentisini 2100 dolar/ton olarak sürdürdü.

Nikel (LME Spot) için 2021 yılı fiyat tahminini 15000 dolar/tondan 16500 dolar/tona yükselten Fitch, 2022 tahminini 14000 dolardan 15400 dolara revize etti. 2023 beklentisini 14000 dolar/ton olarak korudu.