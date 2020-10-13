Fitch, PASHA Bank’ın notunu yükseltti

13 Ekim 2020

Fitch Ratings, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank'ın kredi notu “BBB+”dan “A-”ye yükseltti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Fitch Ratings’in notunun yükseltilmesine gerekçe olarak, PASHA Bank Türkiye’nin sermayedarları için stratejik öneme sahip olması ve aynı marka adı altında Türkiye’de faaliyet göstermesi sonucu hissedarların güçlü mali desteğinin süreceği beklentisi yer aldı.

Açıklamada ayrıca bankanın son yıllarda sektör ortalamasının üzerinde gerçekleştirdiği bilanço büyümesine, düşük NPL rasyosuna (Haziran 2020: %2,6) ve beklenmedik kayıplara karşı yeterli korumayı sağlayacak güçte sermaye yeterlilik rasyosuna (Haziran 2020: %25) yer verildi.

“Bölgede akla gelen ilk banka olmak için yola çıktık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen PASHA Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, küresel ekonominin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde Banka notunun “BBB+” dan “A-”ye yükseltilmesinden memnuniyet duyduğunu belirerek, “Bugünkü not artışı PASHA Bank Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme stratejisinin, etkin risk ve bilanço yönetiminin sonucudur. Sermayedarlarımız PASHA Bank OJSC ve PASHA Holding’in kuruluşumuzdan bu yana gerek sermaye artırımı gerekse uzun vadeli finansman desteği ve Türkiye’ye duydukları güven bilançomuzu ölçeklendirme konusunda bizi cesaretlendirdi.” dedi.

Bölgede akla gelen ilk banka olma hedefiyle yola çıktıkları 2015 yılından itibaren müşterilerine sundukları ürün çeşitliliği ve vade yapısıyla farklılaşmaya çalıştıklarını söyleyen Eynehan, kurumsal ve yatırım bankacılığı alanında, ağırlıklı proje finansmanı, sat geri kirala işlemleri ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarında yoğunlaşarak müşterilerine hizmet verdiklerini aktardı.