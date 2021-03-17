Fitch Ratings, Türkiye büyüme tahminini güncelledi
Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 6,7'ye revize etti
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 6,7'ye revize etti.
Kuruluş, Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye yükseltti.
Türkiye'nin 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 10,5'ten yüzde 11,5'e yükselten Fitch, 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,5'ten yüzde 9,2'ye indirdi.
Fitch, politika faizinin bu yıl sonu yüzde 15, gelecek yıl sonu yüzde 12'ye inmesini beklerken, dolar/TL'nin bu yıl sonu 7,25, gelecek yıl ise 7,50 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.