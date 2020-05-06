Fitch Solutions: Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 3,4 daralır

06 Mayıs 2020

Fitch Solutions'un bugün düzenlediği ve COVID-19 salgını ortamında Türkiye'nin makroekonomik görünümün tartışıldığı webinarda konuşan Fitch Solutions Kıdemli Ülke Riski Analisti Michael Langham, Türkiye'nin olgunlaşmış bir ödemeler dengesi krizinden kaçınacağını, dışarıdan swap hatlarının biraz desteği ile sorunların üstesinden geleceğini öngördüklerini belirtti.



Türkiye'nin atacağı adımlar arasında ithalat için iç talebin keskin şekilde bastırılması ve sermaye çıkışlarına ilişkin daha sıkı kontroller uygulanmasını da içerebileceğini ifade eden Langham, yılın ikinci yarısında global ekoonomide kademeli bir toparlanma olacağını ve Türk hükümeti ve bankacılık sektörü üzerinde finansman baskılarının hafifleyeceğini öngördüklerini de anlattı.



Langham, "Ancak büyüme ve potansiyel bir ödemeler dengesi krizi için riskler aşağı yönlü" ifadelerini de kullandı. İthalat talebindeki keskin düşüş nedeniyle Türkiye'nin cari işlemler fazlası verdiğini de belirten Langham, Türkiye'nin çöken petrol fiyatları ve düşük iç talebe bağlı olarak 2020'de enerji ithalatından 8-10 milyar dolar tasarruf sağlamasını beklediklerini de ifade etti.



Bununla birlikte Longham, enerji harcamalarından elde edilen bu tasarrufun, turizm sektöründeki kayıplarla dengeleneceğini de belirtti. Webinar'da yaptığı sunumda dış kaldıraç azaltımının rezervler üzerinde baskı yarattığına işaret eden Langham, Türkiye'nin kısa vadeli dış yükümlülüklerini karşılama ihtiyacının yurt içi tüketimin payını ve yatırımları düşmeye zorlayabileceğini anlattı. Langham, "Büyüme için daha bastırılmış görünüm öngörümüze bağlı olarak Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda küçük cari açıklar vereceğini öngörüyoruz" dedi.