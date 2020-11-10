Fitch, TCMB'deki değişimi değerlendirdi: Para politikası kararı ön işaret olacak

10 Kasım 2020

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan değerlendirmede, Türkiye Merkez Bankası'nda yaşanan son değişiklikleri ele alma konusunda temel unsurun politika kararları olacağı belirtildi.

Fitch'in değerlendirmesinde Merkez Bankası başkanının değiştirilmesinin bankanın para politikası kredibilitesini artırma ihtimalini getirdiği, gelecek hafta açıklanacak para politikası kararının bu etki açısından bir ön işaret olacağı yorumunda bulunuldu.

Değerlendirmede Merkez Bankası Başkan değişikliğinin ardından Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da istifa ettiğine dikkat çekilirken gelişmeler arasındaki bağlantının net olmadığına vurgu yapıldı. Değişikliklerin reform ajandasını güçlendirip güçlendirmeyeceğinin bilinmediğine vurgu yapan Fitch, yatırımcı güveninin ise para politikası konusunda daha hassas olduğunu ifade etti.

Kuruluş ayrıca "TCMB'nin ana politika faizi üzerinden sıkılaştırma adımı atmasının etkisi, daha şeffaf ve daha tahmin edilebilir bir adım olmasının yanı sıra politik baskıdan daha fazla bağımsızlığa işaret edeceği için daha fazla olacaktır. TCMB'nin TL'deki zayıflığa yavaş yanıt vermesi politika sıkılaştırmasının yetersiz kalması riskini yaratır ve daha fazla dış dengesizliğe, piyasa istikrarsızlığına katkı yapar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Foreks

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