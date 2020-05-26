Fitch TSKB'nin not görünümünü negatife indirdi

Fitch TSKB'nin not görünümünü "negatif"e indirdi
Fitch, TSKB'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü düşürdü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) uzun dönemli döviz cinsinden kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü.
Kuruluş, görünümdeki bu düşüşün nedeni olarak ülkenin "zayıf" döviz rezerv pozisyonunu gösterdi.
Fitch, salı günü yaptığı açıklamada, TSKB, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın kredi notlarını teyit ettiğini duyurdu.