Fitch: Türk bankalarının döviz likiditeleri MB'ye bağımlı hale geldi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings , Türk bankacılık sektörünün kullanılabilir döviz varlığı likiditelerinin piyasaya karşı daha hassas döviz cinsinden kısa vadeli borçları karşılamak için yeterli olmaya devam ettiğini, ancak bankaların döviz likiditelerinin Merkez Bankası'na daha bağımlı hale geldiğini belirtti.

Fitch, "Türk Bankalarının Dış Borcu ve Yabancı Para Lidititeleri:

2020 3'ncü Çeyrek Sonu" raporunda, Türk bankalarının 2020 ilk çeyrekten bu yana yaşanan piyasa oynaklığına ve Türk Lirası'ndaki ciddi değer kaybına rağmen dış fonlama piyasalarına makul seviyede erişim imkanını koruduklarını vurguladı.

Türk bankalarının kısa vadeli dış borçlarının 3030 3'ncü çeyrek sonunda 2019 sonundaki 82 milyar dolardan 84 milyar dolara çıktığını belirten Fitch, toplam dış borçlarının ise 2020'nin ilk 9 ayında

8 milyar dolar azalarak 135 milyar dolara gerilediğini belirtti. Bankaları, potansiyel 12 aylık döviz cinsinden dış borç servisi ihtiyaçlarının, piyasada bir kapanma yaşanması durumundu, 2020 3'ncü çeyrek sonuda 45 milyar dolar civarında olacağını tahmin ettiklerinide ifade etti.

Müşterilerin döviz mevduatlarının 3'ncü çeyrek sonunda toplam mevduatın yüzde 54'üne ulaştığını, 9 ayda döviz mevduatlarının yüzde 10 artarak 242 milyar dolara yükseldiğini belirten Fitch, bunun bankaların döviz likiditesi pozisyonlarını desteklemekle birlikte mevduat çıkışı veya istikrarsızlık durumunda bir likidite riski oluşmasına yol açtığını da vurguladı.

Türk bankacılık sektörünün 3'ncü çeyrek sonunda kullanılabilir döviz likiditesinin 82 milyar dolar ile piyasada kısa süreli bir kapanmayı ve döviz mevduatlarında ılımlı çıkıyı karşılamak için yeterli olduğunu belirten Fitch, "Bununla birlikte, bankaların döviz likiditelerinin yarısından biraz fazlası, büyük ölçüde döviz swaplarından oluşan TCMB'deki plasmanları ihtiva etmekte. Bu, 2019 sonundan bu yana yüzde25 civarında artış anlamına geliyor" değerlendirmesini yaptı.

Bankaların döviz alacakları ile düzeltildiğinde TCMB'nin net döviz rezervlerini 2020 yılının üçüncü çeyrek sonunda negatif olarak hesapladıklarını ifade eden Fitch, "Bu, Türkiye'nin dış finansmanının, eğer bankalar ciddi miktarda dış borcu TCMB'deki likiditelerini kullanarak geri ödemek sonunda kalırlar ise, daha fazla baskı altında kalabileceği anlamıda geliyor" tespitinde bulundu.