Fitch: Türk bankalarının sorunlu kredi oranı azaldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, BDDK'nın pandemi sürecindeki bazı desteklerini, kredi sınıflamalarına ilişkin düzenlemeleri 30 Eylül'e kadar uzatmasının Türk bankalarının varlık kalitesi ölçümlerini desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Fitch Rating, Türk bankaları için bugün yayınladığı ve Türk bankacılık sistemindeki varlıkların yüzde 81'ini kontrol eden 13 bankaya yer verdiği "Datawatch 2021 2'nci Çeyrek" raporunda, varlık kalitesi için riskler artsa da bankaların ortalama sorunlu kredi oranlarının 2021 ikinci çeyrekte daha da düştüğünü belirtti.

2021 ikinci çeyrekte Türk bankalarının 2021 yılı için risk maliyeti tahminlerini düşürdüklerini belirten Fitch, özel bankalarda operasyonel karlılığın ikinci çeyrekte düşük risk maliyetinin, artan harç, ücret gelirlerinin ve genişleyen net faiz marjlarının etkisi ile daha dirençli olduğunu vurguladı.

Liradaki zayıflık döviz borç iştahını sınırlıyor

Türk Lirası cinsinden kredi büyümesinin ikinci çeyrekte özel bankalar tarafından yönlendirilmeye devam edildiğini belirten Fitch, sektörün yabancı para cinsinden düzeltilmiş toplam kredi büyümesinin ise yüzde 1,9 ile sınırlı kaldığını belirtti. Fitch, "Liradaki zayıflık dikkate alındığında bu durum döviz cinsinden borç vermeye iştahın sınırlı olduğunu gösteriyor" dedi.

Bankaların çoğunun gerilimli piyasa şartlarına rağmen sendikasyon kredilerini Nisan-Mayıs 2021 döneminde çevirdiklerini veya artırdıklarını belirten Fitch, "Bu durum, bankaların fonlama piyasalarına, 2020'nin ilk yarısına göre daha yüksek maliyet ile olsa da, erişme kabiliyetleri olduğunu teyit etti" değerlendirmesini yaptı.

Bankacılık sektöründe yabancı para cinsinden mevduatların 2021 ikinci çeyrekte toplam mevduatların yüzde 55'ine ulaştığına dikkat çeken Fitch, "Negatif reel mevduat faizi ve enflasyonist baskılar liraya zayıf güven ile bir araya geldiğinde mevduatlarda dolarizasyon daha da artabilir" dedi.