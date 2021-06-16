Fitch: Türk şirketleri döviz kur risklerini azalttılar

Fitch Ratings, Türk şirketlerinin geçtiğimiz birkaç yılda döviz kuru risklerindeki doğrudan pozisyonlarını azalttıklarını bildirdi. Bununla birlikte döviz cinsinden borçlanma kullanımının genelde yaygın olmaya devam ettiğini belirtti.

Türk şirketlerinin yabancı para cinsinden borçlanmalarının her zaman etkin şekilde hedge etmediklerini veya bu borçlanmaları döviz cinsinden gelirler ile dengelemediklerini belirten Fitch, yayınladığı raporda değerlendirilen şirketlerin borçlarının yüzde 70'inin, gelirlerinin ise sadece ortalama yüzde 46'sının döviz cinsinden olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte Türk şirketlerinin para birimlerinde hızlı değer kayıpları ile başa çıkma konusunda güçlü bir geçmişleri olduğunu belirten Fitch, birçok şirketin son yıllarda Türk Lirası'nda değer kaybına maruz kalabilecek pozisyonlarını azalttıklarını ifade etti. Fitch atılan adımlar arasında döviz cinsinden borca bağımlılığın azaltılmasının, daha fazla nakit tutmanın ve nakitin daha büyük bir kısmının dövizde tutulmasının yer aldığını belirtti.

İçinde bulunulan döneme de Türkiye'nin BB-/Durağan olan kredi notunun Ülke Tavanı notunu da BB-'ye çektiğini belirten Fitch, not verdiği Türk şirketlerinin üçte ikisinin kredi notlarının hali hazırda Ülke Tavanı'nın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Fitch, "Bu durum portföyün şimdi ülke not değişikliklerine daha hassas olduğu anlamanı geliyor" dedi.

Türk şirketlerini kısa vadeli fonlamaya ihtiyaçlarının her zaman uluslararası benzerlerinden yüksek olduğunu hatırlatan Fitch, bu şirketlerin sıklıkla sadece taahhütlü olmayan banka kredi hatlarına erişimleri olduğunu vurguladı. Fİtch, "Bu durum Türk şirketlerini fonlamada kesilme, aksama, piyasaya erişimin kapanması risklerine açık hale getirebilir" dedi