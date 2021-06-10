Fitch, Türkiye beklentilerini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan webinarda Türkiye için 2021 büyüme tahmini yüzde 6,7, 2022 büyüme tahmini yüzde 4,7 belirtildi. Enflasyon için 2021 sonu tahmini yüzde 15,5; 2022 sonu tahmini ise yüzde 12 olarak belirtildi.

Fitch, bir sonraki küresel ekonomik görünüm raporunda tahminleri güncelleyebileceğini de aktardı. Gösterge faiz tahmini bu yılın sonu için yüzde 17 oldu. 2022 yılı sonu gösterge faiz tahmini ise yüzde 13,5 oldu.

Raporda Türkiye'de bankaların varlık kalitesi risklerini yüksek olmaya devam ettiğinin de altı çizildi. Dolar/TL için yıl sonu 8,9 TL, 2022 sonu için ise 9,5 TL tahmininde bulunuldu.

Öte yandan Fitch, Türkiye'de bankacılık sektörünün kısa vadeli döviz likiditesinin yeterli olduğunu ifade ederken, "Kısa vadeli döviz varlıkları 98 milyar dolar, kısa vadeli borç servisi ise ihtiyacı 45-50 milyar dolar" belirlemesi yaptı.