Fitch, Türkiye için 2020 değerlendirme tarihlerini duyurdu

20 Aralık 2019

Fitch'in 2020 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, Türkiye için ilk değerlendirme 21 Şubat 2020'de yapılacak. Fitch'in son değerlendirmesi 21 Ağustos 2020 tarihinde olacak.



Fitch Ratings, en son Kasım ayının ilk günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yukarı yönde revize etti.



Moody's, Türkiye için 2020 yılında 5 Haziran ve 4 Aralık olmak üzere iki planlı değerlendirme tarihi açıklamıştı.