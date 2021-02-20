Fitch, Türkiye kararını açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Buna göre Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

Beklenti kredi not ve görünümünde değişiklik yapılmacağı yönündeydi.

Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 11, 2022 yılı sonunda yüzde 9,2'ye düşeceği tahmininde bulundu.

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