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Fitch, Türkiye kararını açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Buna göre Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

Beklenti kredi not ve görünümünde değişiklik yapılmacağı yönündeydi.

Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 11, 2022 yılı sonunda yüzde 9,2'ye düşeceği tahmininde bulundu.

Ayrıntılar gelecek...