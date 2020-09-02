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Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun görünümünü negatife revize etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun görünümünü durağandan negatife revize etti.

Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun görünümünü negatife revize etti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings, Türkiye Varlık Fonu'nun görünümünü durağandan negatife revize ettiğini duyurdu.

Fitch 28 Ağustos'ta Türkiye'nin kredi notu görünümünü döviz rezervlerinin tükenmesi ve itibarı zayıf para politikası sonucu dış finansman risklerinin artması nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Fitch, ağırlıklı olarak enerji, petrokimya ve madencilik alanında sermaye yatırımlarından dolayı Türkiye Varlık Fonu'nun net borç/FAVÖK'ünün 2025'e kadar sekiz katına çıkmasını bekliyor.

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