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Fitch: Türkiye'de faiz artışı senaryomuz paralelinde

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, MB'nin attığı faiz adımlarının beklentilerine paralel olduğunu ifade etti.

Fitch: Türkiye'de faiz artışı senaryomuz paralelinde
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de para politikası üzerinde hala siyasi nüfuz belirsizliği var" diyen Fitch, "Faiz artışı bizim senaryomuz paralelinde oldu, faizin basitleştirilmesi yararlı..." değerlendirmesini yaptı.

Fitch, seçim sonrasına işaret ederek, "Türk hükümetinin gelecek seçimlerden sonra dış baskılara nasıl tepki vereceğini beklemek gerek" ifadelerini kullandı.

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