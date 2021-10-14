Fitch: Türkiye'de gevşek para politikası için henüz erken

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, bugün yayınladığı "Gelişmekte Olan Piyasa Ülke Notları 2021 4'ncü Çeyrek" raporunda Türkiye'ye de yer verdi.

Fitch analisti Erich Arispe, yayınlanan raporda Türkiye için yaptığı değerlendirmede, Eylül ayında yapılan 100 baz puanlık faiz indirimini erken atılmış bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Politika yönlendirmesinde değişiklik ile birlikte gelen faiz indiriminin politika belirsizliğini yüksek tutacağını ifade eden Arispe, atılan adımların enflasyonu kontrol altına almanın zorluğunu artıracağını da savundu.

"Bizim perspektifimizden bakıldığında, TCMB'nin attığı adım yükselen manşet enflasyon, çekirdek enflasyon ve kötüleşen enflasyon bekleyişleri dikkate alındığında erken. Makroekonomik istikrarsızlık risklerine ve dış kırılganlıklara rağmen politik değerlendirmelerin daha fazla parasal gevşemeyi dikte etmeleri önemli bir risk" değerlendirmesinde bulunan Arispe, Türkiye'nın dış pozisyonunun azalan döviz rezervleri nedeniyle kırılgan olmaya devam ettiğini, dış ortamında yüksek enerji fiyatları, global parasal şartlarda sıkılaşma potansiyeli ve Rusya'dan yeni askeri malzeme alımlarının yaptırımları tetikleyebilecek olması nedeniyle daha zorlu göründüğünü vurguladı.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunun Ağustos ayın9da BB-/durağan olarak teyit ederken, yüksek enflasyonu ve merkez bankası bağımsızlığı olmamasını ön önemli zayıflıklar olarak ön plana çıkarmıştı.