Fitch: Türkiye'nin güvenilirliğini inşa etmesi zaman alacak

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Para politikası güvenilirliğini artırmaya yönelik bir adım olduğu ancak bunun zaman alacağı" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB'nin 19 Kasım'da politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e yükselttiği belirtilen raporda, "Tüm fonların para politikasını daha şeffaf ve öngörülebilir hale getirmesi gereken bir haftalık repo faiz oranıyla sağlanacağı" ifadelerine yer verildi. Raporda, ayrıca Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını güçlü bir şekilde vurguladığı ifade edildi.

Para politikası kredibilitesinde Naci Ağbal'ın atanmasının ardından ilerleme ihtimaline dikkat çektiğini belirten Fitch, Lütfi Elvan'ın Maliye Bakanı olarak atanmasından ardından ise TL'nin yüzde 11 civarında değer kazandığına vurgu yaptı. Raporda, "TCMB'nin para politikası güvenilirliğini yeniden tesis etmesi zaman alacaktır" ifadelerine yer verildi.