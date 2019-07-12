Fitch, Türkiye'nin notunu düşürdü
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, görünümü 'negatif' teyit etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdi.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının enflasyondaki düşüş eğilimine yönelik şüpheleri arttırdığını belirten Fitch, kurumsal bağımsızlık ve ekonomi politikasında güvenilirliğin bozulmasına dikkat çekti.
Fitch Ratings, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının, Türkiye'ye yabancı sermaye girişini tehlikeye sokması açısından risk taşıdığını belirtti. Açıklamada kararın, reformlar ve kamu finansmanının yönetimi konusundaki beklentiler üzerinde belirsizlikleri artırdığına yer verildi.
Notun değiştirilmesine dair anahtar değişkenlerden birinin Merkez Bankası’ndaki yönetim değişikliği olduğuna dikkat çeken Fitch Ratings, “MB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması, yetkililerin büyüme trendinin düşük tutulmasının sürdürülmesine yönelik toleranslarının düşük olduğuna dair kaygıları artırdı” yorumunda bulundu.
Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.