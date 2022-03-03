Fitch ve Moody's, Rusya'yı 'çöp'e attı

Moody's, Rusya'nın kredi notunu 'Baa3'ten 'B3'e ve Fitch 'BBB' seviyesinden 'B' seviyesine çekti.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody's'in beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

Fitch ise not değerlendirmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına karşı olarak açıklanan uluslararası yaptırımların makro finansal istikrara yönelik riskleri artırdığını vurguladı. Kuruluş bu durumun Rusya'nın kredi koşulları için büyük bir şok olduğunu, böylelikle kamu borcunun çevrilmesi sürecinin bastırılmasına neden olabileceğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ABD ve AB'nin Rusya Merkez Bankası ile herhangi bir işlemi yasaklamasına yönelik yaptırımın Rusya'nın kredi koşulları açısından önceki yaptırımlardan çok daha büyük etkisi olabileceğine dikkat çekerken, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin de Döviz müdahalesi için kullanılabilir olmaktan çıkabileceğine işaret etti.