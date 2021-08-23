Fitch: Yangınların belediyelere etkileri belirsiz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, Türkiye'de yaşanan son orman yangınlarının, yangından etkilenen Antalya ve Muğla'da büyükşehir belediyelerinin harcamalarını artırdığını bildirdi.

Kuruluş, yangınların harcamalarda yol açtığı yükselişin bu büyükşehir belediyelerinin bütçelerine ve borçluluklarına etkisinin belirsiz olduğunu da vurguladı.

Fitch, merkez hükümetin desteğinin bu harcamaların finansal etkilerini azaltacağını öngördüklerini belirtirken, büyükşehir belediyelerinin kredi notu değerlendirmelerinin harcama şoklarını kapsadığını da ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne Nisan ayında BB-/durağan notunu verdiğini hatırlatan Fitch, Antalya Büyükşehir'in notunun da Haziran ayında BB-/durağan olarak teyit edildiğini hatırlattı.