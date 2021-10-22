Fitch'ten faiz yorumu: Belirsizliği artıran yanlış adım
Fitch Ratings kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, Merkez Bankası'nın faiz indiriminde erken davrandığına işaret ederek, "Türkiye'nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır" değerlendirmesini yaptı.
Fitch Ratings'in Türkiye'den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe Reuters'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
* Türkiye'nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır
* (TCMB'nin) faiz kararında siyasi bağlamın rol oynadığı görülüyor
* Ödemeler dengesi kaynaklı belirgin baskı oluşması halinde ortodoks (politikalara) faiz artışına yeniden dönüş olabilir
* TCMB'nin TL'yi savunmaya ihtiyaç duyarsa buna ilişkin çok sınırlı bir alanı var
* Yılsonu için %17.2 olarak öngördüğümüz enflasyon tahminimiz üzerinde riskler yukarı yönlü.