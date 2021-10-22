Fitch'ten faiz yorumu: Belirsizliği artıran yanlış adım

Fitch Ratings'in Türkiye'den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe Reuters'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Türkiye'nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır

* (TCMB'nin) faiz kararında siyasi bağlamın rol oynadığı görülüyor

* Ödemeler dengesi kaynaklı belirgin baskı oluşması halinde ortodoks (politikalara) faiz artışına yeniden dönüş olabilir

* TCMB'nin TL'yi savunmaya ihtiyaç duyarsa buna ilişkin çok sınırlı bir alanı var

* Yılsonu için %17.2 olarak öngördüğümüz enflasyon tahminimiz üzerinde riskler yukarı yönlü.