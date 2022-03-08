Fitch'ten gelişmekte olan ülke piyasalarına 'Rusya-Ukrayna' uyarısı

Fitch Ratings, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın uluslararası yatırımcıların risk algılamalarını artırması riski bulunduğunu ve bunun 2022'de riskli gelişmekte olan piyasaların dış borçlanma maliyetlerinde artıya yol açmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Fitch, Gana ve Tunus gibi hali hazırda piyasa erişimlerini kaybetmiş ülkelerin global piyasalardan borç bulmalarını erişilemeyecek kadar pahalı hale getirebileceğini vurguladı.

Dış finansman gerilimlerine dair işaretlerin birçok gelişmekte olan ülkenin kredi notlarında negatif hareketler için tetikleyici olabileceğini belirten Fitch, bu ülkeler arasında Türkiye ve Mısır'ı da saydı.

Belarus'un kredi notunu da düşürdü

Fitch Ratings, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında oynadığı rol nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalan Belarus'un kredi notunu 'B'den 'CCC' seviyesine indirdi.

Fitch, uygulamaya konan ve uygulanması olası yeni yaptırımların Belarus'un borçlarını ödeme kabiliyeti ve isteği konusunda ciddi belirsizliğe işaret ettiklerini vurguladı.

S&P'de Belarus'un kredi notunu geçtiğimiz hafta B'den CCC'ye indirmişti.