Fitch'ten koronavirüs açıklaması

04 Mart 2020

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının küresel bankaların sermaye piyasası gelirlerini vurabileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılma alanına, hızına ve etki süresine ilişkin belirsizliklerin piyasa aktivitesini olumsuz yönde etkilediği, oynaklığı dikkat değer şekilde artırdığı, sermaye piyasalarındaki gelirleri de negatif yönde etkilediği belirtildi.

Koronavirüsün yayılmayı sürdürmesi ve ekonomilerin daha da zayıflaması durumunda bankaların varlık kalitelerinin bozulabileceği ve sermaye seviyelerinin azalabileceği öngörülerine yer verilen açıklamada, bu durumun da bankaların kredi notlarını uzun vadede etkileyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, politika yapıcıların koronavirüsün ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla mali ve parasal araçları kullanmaya kararlı olduklarını belirttiği de hatırlatıldı.

Kaynak: AA