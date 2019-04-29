Fitch'ten not değişimi beklenmiyor

29 Nisan 2019

Fitch'in Cuma gecesi açıklaması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'BB', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor.



Foreks'in 11 kurum ile yaptığı anket sonucuna göre, ekonomistlerin 9'u Fitch'in yılın planlanmış ilk değerlendirmesinde Türkiye'nin notunu 'BB', görünümünü 'Negatif' olarak koruyacağını öngördü. Ekonomistlerin 2'si ise kredi notunun 'BB'den 'BB-'ye indirileceği, 'Negatif' olan görünümün ise 'Durağan' olarak değiştirileceği tahmininde bulundu.

Fitch'in 2019 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, ilk Türkiye değerlendirmesi 3 Mayıs’ta yapılacak. İkinci değerlendirme tarihi ise 1 Kasım olarak açıklandı.

Ankete QNB Finansbank, İş Portföy, Ahlatcı Yatırım, IşıkFX, GCM Yatırım, Alternatifbank, İş yatırım, Halk Yatırım, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım ve

Yatırım Finansman katıldı.

Kredi notunun 3 Mayıs Cuma günü TSİ 23.10 civarında açıklanması bekleniyor.