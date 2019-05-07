Fitch'ten seçim yorumu

07 Mayıs 2019

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye analisti Edward Parker, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık iki ay daha belirsizlik anlamına geldiğini belirtti.

Parker Reuters'a yaptığı açıklamada "Seçimlerin yenilenecek olmasıyla yaklaşık iki ay daha ekstra belirsizlik olacak" dedi.

Fitch geçen hafta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin BB olan kredi notunu teyit ederken, negatif olan not görünümü değiştirmemişti.

Ancak Parker, "Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması" durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söyledi.

Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble da Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada ekonomideki temel risklere dikkati çekti ve şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mal ihracatında iyileşme görmedik. Piyasalar hala rezervler konusunda endişeli diyebiliriz. Türkiye'nin net rezervleri düşük. Ekonominin daha sürdürülebilir bir şekilde yeniden dengelenmesi gerekiyor. Cari açığın uzun süre düşük kalması gerekiyor. Enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmemiz gerekiyor."

Bu arada seçimin yenilenmesi kararının ardından dolar/TL 6.1985'e kadar yükseldikten sonra 6.15'ler civarına geriledi. Euro da 6.9530'u gördükten sonra 6.88 seviyesinde.

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