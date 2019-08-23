Fitch'ten Türk bankalarıyla ilgili değerlendirme

23 Ağustos 2019

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde kredi büyümesinin kısa vadeli bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, “Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde bir kredi büyümesi teşviki kısa vadeli bir tehdit oluşturmuyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, “Türk bankalarının Türk lirası cinsinden yıllık kredi büyümesinin yüzde 10-20 artmasının, bankacılık sektörünün borçlanmasında ya da bununla ilişkili risklerde dikkate değer bir yükselmeye neden olması olası değil. Hedeflenen aralığın, kamu bankalarındaki hızlı kredi büyümesini durdurarak, bazı özel bankalarda ılımlı kredi büyümesini desteklemesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA