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Fitch'ten Türk bankalarıyla ilgili değerlendirme

Fitch, Halkbank'ın notunu düşürürken, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Fitch'ten Türk bankalarıyla ilgili değerlendirme
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Halk Bankası'nın notunu "B+"dan "B"ye indiren kredi derecelendirme kuruluşu negatif görünümünü korudu.

Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın notunu ise "B+" olarak teyit etti.

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