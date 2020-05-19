Fitch'ten Türk bankalarıyla ilgili değerlendirme
Fitch, Halkbank'ın notunu düşürürken, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.
Halk Bankası'nın notunu "B+"dan "B"ye indiren kredi derecelendirme kuruluşu negatif görünümünü korudu.
Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın notunu ise "B+" olarak teyit etti.