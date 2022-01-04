  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanıyor
Takip Et

Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

2021 yılı enflasyon gelişmelerinin değerlendirileceği toplantı Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayacak.

Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.