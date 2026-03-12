Fiyatlar dört yılın zirvesine yaklaştı! Orta Doğu gerilimi alüminyumu etkiledi

Orta Doğu'da devam eden savaş ve arz kesintilerine yönelik endişeler, küresel metal piyasalarında fiyat hareketlerini etkilemeye devam ediyor. Özellikle alüminyum piyasasında yükseliş eğilimi dikkat çekerken, yatırımcılar da jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören alüminyum kontratları yüzde 0,38 artışla ton başına 25.240 yuan seviyesine yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) ise alüminyum fiyatı yüzde 2,1 artarak ton başına 3.530 dolara çıktı ve böylece son dört yılın zirvesine yakın seviyelere ulaştı.

Hürmüz Boğazı endişesi fiyatları destekliyor

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların durmasına ilişkin endişeler, küresel arz üzerinde baskı oluştururken ABD ile İran arasındaki gerilim de metal fiyatlarının jeopolitik gelişmelere duyarlılığını artırıyor.

Piyasaya ilişkin değerlendirmelerde, Mercuria'nın LME depolarında yaklaşık 100 bin ton alüminyumu iptal ettiği veya ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Benchmark Mineral Intelligence, 2026 yılı için alüminyum fiyat tahminini ton başına 3.100 dolara yükseltti.

Diğer metallerde karışık seyir

Metal piyasalarında diğer emtialarda ise farklı yönlerde hareketler görüldü.

Şanghay'da bakır yüzde 0,51, kurşun yüzde 0,21, kalay yüzde 0,89 ve çinko yüzde 0,49 düşüş kaydederken nikel yüzde 0,59 yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda ise bakır yüzde 0,1, nikel yüzde 0,3, kurşun yüzde 0,3, kalay yüzde 0,85 ve çinko yüzde 0,35 artış gösterdi.