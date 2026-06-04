Fiziksel coin 15 yıl sonra açıldı: Sahibini milyoner yaptı

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Kripto para piyasasının en kıymetlilerinden Bitcoin'in ilk yıllarında üretilen ve kripto dünyasının en nadir koleksiyon parçaları arasında gösterilen fiziksel bir Casascius coin, 15 yıl sonra açıldı.

O dönemde 100 dolardan daha az olan 25 Bitcoin'i barındıran fiziksel para, özel anahtarının ortaya çıkarılmasıyla yeniden erişilebilir hale gelirken bugün 1,78 milyon dolar değerinde.

Bitcoin geliştiricisi Mike Caldwell tarafından üretilen Casascius coin'ler, donanım cüzdanlarının yaygınlaşmasından önce Bitcoin'leri çevrimdışı ortamda saklamak için geliştirilmişti. Fiziksel madeni paraların içine, Bitcoin'lere erişim sağlayan özel bir anahtar yerleştiriliyor ve bu anahtar güvenlik amaçlı hologramla kapatılıyordu. Hologram kaldırıldığında ise paranın içindeki Bitcoin'lere erişilebiliyordu.

15 yıl sonra sahibini milyoner yaptı

Galaxy Research ve Casascius Tracker verilerine göre, son işlemde açılan madeni para Aralık 2011'de oluşturulan ve 25 BTC içeren bir cüzdana bağlıydı. O dönemde değeri 100 doların altında olan bu varlık, Bitcoin fiyatındaki yükselişle birlikte yaklaşık 1,78 milyon dolarlık bir değere ulaştı.

2 Haziran'da gerçekleşen işlemde, fiziksel Casascius coinin sahibi cüzdandaki 25 BTC'nin sadece 0,01'lik kısmını farklı bir adrese gönderirken, kalan 24,99 BTC'ye dokunmadı. Böylece özel anahtarın çalışıp çalışmadığı da test edilmiş oldu.

İlk olarak Bitcoin'i tanıtmak ve insanların dikkatini çekmek amacıyla üretilen Casascius coin'ler, zamanla kripto para dünyasının en değerli koleksiyon ürünlerinden biri haline geldi. Hatta içlerinde Bitcoin bulunan bazı örnekler, taşıdıkları kripto varlığın değerinin üzerinde fiyatlara satıldı.

345 adetlik serinin parçasıydı

Açılan madeni para, toplam 345 adet üretilen 25 Bitcoin'lik ilk seri Casascius coin'lerden biriydi. Verilere göre bu serideki madeni paraların büyük bölümü daha önce açılırken, son işlemle birlikte açılanların sayısı 236'ya ulaştı.

Fiziksel coin'in açılışı Bitcoin'de sert dalgalanmaların yaşandığı bir döneme denk gelirken, Bitcoin fiyatı aylar sonra ilk kez 66 bin doların altına geriledi. Son iki günde ise kripto para piyasasında yüz milyonlarca dolarlık tasfiye yaşandı.