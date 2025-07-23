FKB Ekonomik Görünüm Endeksi haziranda geriledi, enflasyon beklentisi yüzde 31,45’e çıktı

Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi, haziran ayında önceki aya göre 0,79 puan azalarak 100,75 puana geriledi.

FKB-EGE alt endeksleri sektörler bazında farklılaşan bir seyir izledi. Faktoring sektöründen elde edilen verilere göre oluşturulan endeks, mayıs ayında 101,01 iken, haziranda 0,18 puanlık artışla 101,19 puana yükseldi. Öte yandan, finansal kiralama sektörünü yansıtan endeks, mayıstaki 106,9 puandan haziranda 103,8 puana gerileyerek 3,1 puanlık düşüş kaydetti.

Haziran ayında artış kaydeden bir diğer alt endeks ise raporlama ve istatistik faaliyetlerine dayalı genel endeks oldu. Bu endeks nisan 2024’te 94,75 ile dip seviyeyi görmüş, aralık 2017’de ise 106,52 ile zirveye ulaşmıştı. Endeks, haziran 2025’te bir önceki aya göre 0,56 puan artarak 97,26 puana çıktı.

Enflasyon beklentisi: Ortalama yüzde 31,45

Ankete katılan sektör temsilcilerinin temmuz ayı verilerine göre:

* Aylık enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 1,86 olarak hesaplandı. Katılımcıların yüzde 35,7’si enflasyonun yüzde 1,45-1,89 aralığında olacağını öngördü.

* Cari yıl sonu (2025) enflasyon beklentisi ortalaması ise yüzde 31,45 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 50,7’si yıl sonu enflasyonunun yüzde 27,80-31,59 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.