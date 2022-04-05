FKB Endeksi için protokol imzalandı

Ülkemizin ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi ile banka dışı finans sektörünün gelişmesi yönünde önemli bir misyon yüklenen Finansal Kurumlar Birliği (FKB) arasında FKB Endeksi oluşturulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Bu Protokol kapsamında; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca FKB bünyesinde işletilmekte olan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’nde (MFKS) ve Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sisteminde (FKSTS) yer alan veriler ile FKB bünyesinde raporlama ve istatistik faaliyetlerinde kullanılan diğer verilerden hareketle FKB Endeksi ve alt endeksler üretilmesi hedeflenmektedir.



Finansal Kurumlar Birliği ile imzalanan protokol ile ilgili görüşlerini aktaran İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak; Üniversitemiz eğitim-öğretim, bilimsel faaliyetler ve topluma sunduğu katkılar açısından dünyanın önde gelen üniversiteleri arasındadır. Türkiye'nin ilk 10 Araştırma Üniversitelerinden biri olarak 77 uygulama araştırma merkezi, 145 araştırma laboratuarı, 783 araştırma projesi, üniversiteler arasında en çok başvuru patent ve tescilli patent ile ülkemize ve toplumumuza yaptığımız katkıyı en üst düzeye çıkarmak gayreti içindeyiz. Ülkemizde finans sektörünün önemli temsilcilerinden olan Finansal Kurumlar Birliği ile gerçekleştireceğimiz bu endeks projesi ile ekonomik ve finansal gelişmelerin ne yönde gelişme gösterdiğine ve gösterebileceğine ilişkin olarak anlamlı sonuçları bu proje ile elde etmiş olacağız. Bu proje ile elde edilecek FKB Endeksi ve alt endekslerinin, gözlemlenen ve sonuçları piyasa aktörleri tarafından yorumlanan önemli endeksler olacağına inanmaktayız. Projenin bütün paydaşlara ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum, dedi.

İki kurum arasında imzalanan protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Eke ise şu değerlendirmelerde bulundu; “Tüm üye şirketlerimiz ile birlikte misyonumuza ve sorumluluğumuza sahip çıkarak; reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin, tüketicilerimizin iş ortağı olarak finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Birliğimizin kuruluşu olan 2013 yılından bu yana reel sektör ve tüm paydaşlarımızın yararlanabileceği FKB Endeksi oluşturulması öncelikli hedeflerimiz arasındaydı. Bugün bu hedefimizi İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirmenin ilk adımını atmaktan son derece gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda; 6361 sayılı Kanun uyarınca Birlik bünyemizde kurulmuş ve dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile ilave fonksiyonlar eklenerek 2015 yılından bu yana faaliyetine devam eden Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS) ve Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi (FKSTS) verileri endeks oluşumuna önemli girdi sağlayacaktır. Banka ve faktoring şirketlerine temlik edilen ticari alacakları ve ödeme araçlarını kayıt altına alan Merkezi Fatura Kaydı Sisteminde bugüne kadar 43 milyonun üzerinde belge bulunmaktadır. Finansal kiralama şirketleri, katılım, yatırım ve kalkınma bankalarının imzaladıkları finansal kiralama sözleşmelerini kayıt altına alan Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sisteminde ise bugüne kadar 140 binin üzerinde sözleşme tescil edilmiştir. Söz konusu iki sistemden alınacak anlık veriler ile oluşturulacak endeksin; Türkiye’de ticaretin nabzını ve yatırım eğilimini ölçümleyen öncü gösterge olmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda değerli öğretim üyelerimize şimdiden katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”

Protokol İmza törenine, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mahmut Ak, FKB Başkanı Aynur Eke, İstanbul Üniversitesi Rektör Yard. Prof.Dr. Mustafa Oral Öncül, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, TTM Müdürü Prof.Dr.Alper Okyar, İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Metin Küçük, FKB Genel Sekreteri Ahmet Candan ile beraberindeki heyet katıldı.

Proje, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İbrahim Sırma'nın yürütücülüğünde, İktisat Fakültesi Öğretim üyelerinden, Prof.Dr. Murat Şeker, Doç.Dr. Arif Saldanlı, Doç.Dr. Hakan Bektaş, Doç.Dr. Burak Kaymakçı, Dr.Öğr.Üyesi Şenol Emir ve Arş.Gör.Dr. Sümeyra Uzun tarafından gerçekleştirecektir.