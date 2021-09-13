Fon portföyü 8 ayda yüzde 47 büyüdü

Şebnem TURHAN

Yatırımcının fonlara ilgisi büyüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında yatırım fonlarının portföy büyüklüğü yüzde 47 artarak 211,5 milyar liraya ulaştı. Artış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 41 düzeyinde gerçekleşti. Hisse senedi piyasasında yaşanan dalgalı seyrin etkisiyle yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğünde de artışlar görülüyor. Hisse piyasasında ise yatırımcı kaybı var. Yatırım fonlarına ilgi büyüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre bu yılın 8 ayında yatırım fonlarının portföy büyüklüğü yüzde 47 arttı ve 211.5 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl ağustos ayına göre portföy büyüklüğündeki yükseliş ise yüzde 41 oldu. Pandemi öncesi 2020 Ocak ayına göre ise portföy büyüklüğü yüzde 57 artış gösterdi. Hisse senedi piyasasında yaşanan dalgalı seyrin de etkisiyle yatırımcıların portföylerini büyüttükleri yatırım fonlarına yabancı yatırımcı ilgisi de sürüyor.

MKK verilerine göre yerli yatırımcının ağustostaki portföy büyüklüğü 208 milyar 361 milyon lira olurken temmuzda bu rakam 200 milyar 282 milyon dolardı. Portföyler büyüse de ağustosta yerli yatırımcıda temmuza göre az da olsa gerileme yaşandı. Temmuzda fona yatırım yapan yerli yatırımcı sayısı 3 imylon 113 bin 731 kişiydi. Ağustosta bu rakam 3 milyon 108 bin 416’ya indi. Yabancı yatırımcının fon portföyü büyüklüğü ağustosta 3 milyar 161 milyon lira oldu.

Temmuzda 3 milyar 135 milyon lira seviyesindeydi yabancının portföy büyüklüğü. Yabancı yatırımcının sayısında ise artış yaşandı. Temmuzda 20 bin 347 yabancı yatırımcı fonlara yatırım yaparken bu rakam ağustosta 20 bin 398’e yükseldi.

Portföydeki artış yatırımcı sayısını solladı

Geçen yıl ağustosta yatırım fonlarına yatırım yapanların sayısı 3 milyon 82 bin 619 iken bu yıl toplamda bu rakam 3 milyon 128 bin 814’e çıktı. Yani fon yatırımcı sayısında bir yıllık artış yüzde 1,5 oldu. Yatırımcı sayısındaki bu küçük artışa rağmen portföy büyüklüğündeki yükseliş yüzde 41’i aştı. Yılbaşında ise fon yatırımcı sayısı 3 milyon 74 bin 739 seviyesindeydi. Yani yine yatırımcı sayısı büyümesini çok çok aşan bir portföy büyümesi yaşandı.

Hisse senedinde yatırımcı kaybı sürüyor

Öte yandan yine MKK verileri pandemiyle birlikte yerli bireysel yatırımcının akın ettiği hisse senedi yatırımcı sayısındaki gerilemenin sürdüğünü ortaya koyuyor. Hisse senedi piyasasına yatırım yapan yerli bireysel yatırımcı sayısı 4 aydır üst üste geriliyor. Nisanda 2 milyon 653 bin 934 kişiyle rekor kıran hisse senedi piyasasındaki yerli bireysel yatırımcı sayısı mayıs, haziran ve temmuzun ardından ağustosta da geriledi.

MKK verilerine göre ağustosta yerli bireysel yatırımcı sayısı hisse senedi piyasasında 2 milyon 375 bin 134’e indi. Böylece 4 aydaki düşüş 278 bin 800 oldu.

Yabancı 8 ayda en çok Turkcell aldı

Borsa İstanbul verilerine göre 2021 yılının ilk 8 ayında en çok yabancı yatırımcı girişinin yaşandığı hisse 1 milyar 935 milyon lira ile Turkcell oldu. Turkcell’i 1.4 milyar lira ile Şişecam ve 517 milyon lira ile Petkim takip etti. Turkcell, Şişecam ve Petkim söz konusu dönemde BİST100’göre yüzde 7,5, yüzde 24,7 ve yüzde 24,9 daha iyi performans sergiledi. Aynı dönemde yabancının en çok çıkış yaptığı hisseler ise 1 milyar 420 milyon lira ile Sasa Polyester, 1 milyar 196 milyon lira ile Ford Otosan ve 1 milyar 158 milyon lira ile Tüpraş oldu. Sasa Polyester ve Ford Otosan ocakağustos döneminde BİST100’e göre yüzde 84 ve yüzde 41,1 daha iyi bir performans sergilerken, Tüpraş yüzde 5,5 oranında daha kötü bir performans gösterdi.