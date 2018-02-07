Fon temsilcileri Londra'da Türkiye'yi konuşacak

07 Şubat 2018

Türk şirketlerinin ve yabancı özel sermaye fonlarının girişim partneri olarak faaliyet gösteren Globalturk Capital, özel sermaye fonlarının temsilcilerini bugün Londra'da bir araya getirecek. Türkiye'ye yatırım fırsatlarının anlatılacağı toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'te katılacak.

Toplantıda ayrıca, geçtiğimiz yılın aralık ayında Globalturk Capital ev sahipliğinde, EMPEA ile birlikte İstanbul'da gerçekleştirilen "3'üncü Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları" etkinliğinin sonuçları değerlendirilecek.

Londra Borsası'nda gerçekleştirilecek buluşmada, 130 ülkede 5 trilyon dolarlık özel sermaye fonunu temsil eden EMPEA'nın 110'un üzerinde ülke temsilcisi bir araya gelecek. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin bir konuşma yapacak. Şimşek, 30'a yakın fon temsilcisiyle de özel olarak buluşacak.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, "Türk şirketlerinin yurt dışına olan yatırımları ve şirket satın almaları, özel sermaye fonlarının bu şirketlere yatırım iştahını artırıyor. Londra Borsası'nın da sıcak ve samimi yaklaşımları ve kritik destekleriyle de bu etkinliği ilk kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.