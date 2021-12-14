Fon yöneticilerine göre en büyük risk merkez bankaları

Bloomberg News tarafından 106 fon yöneticisinin katılımı ile 3-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen fon yöneticileri anketi, anket, katılımcıların yüzde 36,8'inin merkez bankalarının varlık alımlarını azaltmalarını ve politika hataları yapmalarını en büyük risk olarak görüyorlar.

Yükselmeye devam eden enflasyonu risk görenlerin oranı yüzde 33 olurken, pandemi, yeni varyantalr yüzde 10,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Barclays Private Bank baş stratejisti Julien Lafargue, "En büyük risk parasal şartların sıkılaştırılması olacak. Acil tedbirlerin kaldırılması için şartlar yerine gelmiş olsa da, faiz artırımlarını, özellikle Fed'den gelecek artırımları tolere etmek ABD ve dünya ekonomisi için zorlu olacak" diye konuş