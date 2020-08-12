Fonlama maliyeti, yeniden politika faizinin üzerine çıktı

12 Ağustos 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türkiye ekonomisine yönelik sıkılaştırma hamlelerine dün bir yenisi daha eklendi. Merkez, TL üzerindeki baskıyı hafifletmek adına hafta başında yarıya indirdiği Açık Piyasa İşlemleri (APİ) likidite limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere sıfırladı. Ekonomi yönetiminin sıkılaştırma adımları sonrası piyasa fonlama maliyeti, Nisan sonundan sonra ilk kez politika faizinin üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta APİ likidite imkânın yarılanmasıyla yüzde 8,3’un üzerine çıkan fonlama maliyeti yüzde 8,25 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu. Faizlerdeki artış dün de devam etti ve fonlama maliyeti yüzde 8,6’lara kadar tırmandı.

TCMB, koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları çerçevesinde, geçen haftadan itibaren bankaların fonlama maliyetini yükseltmeye başlamıştı. Analistler, TCMB’nin likidite yönetimi çerçevesinde yapılan değişikliğin, salgın sonrası dönemde piyasada sıkışıklığa neden olmadan likiditeyi normal seviyeye getirmek için atılan adımlardan biri olduğunu söyledi.

Ekonomi yönetimi piyasadaki fazla likiditeyi azaltmak adına bu hafta başında aktif rasyosunda 5 puanlık indirime gitmişti. Aktif rasyo üzerinden kredilerdeki büyümenin önüne geçmeyi hedefleyen BDDK’nın ardından Merkez Bankası da TL’nin maliyetini artırarak döviz kurlarında yaşanan yükselişi kontrol altına almaya çalışıyor.

Bürümcekçi: MB’nin fonlama maliyeti kademeli olarak artacak

APİ likidite imkanının sıfırlanması hamlesini DÜNYA’ya değerlendiren Ekonomist Haluk Bürümcekçi, dün gelen hamlenin bir önceki hamlenin devamı olarak yorumlanması gerektiğini ifade etti. Merkez Bankası’nın piyasa yapıcı bankalar üzerinden APİ limitleri kapsamında piyasayı 35 milyar lira civarı fonladığını hatırlatan Bürümcekçi, “Bu 35 milyar lira pazartesi itibarıyla 19 milyar liraya inmişti Son hamle sonrasında da sıfırlanacak. Piyasaya verilen 19 milyar lira politika faizinin 1 puan altından yani yüzde 7,25’ten sağlanmıştı. Bugünden itibaren bu 35 milyar liralık fonlama yüzde 9,75’lik faiz üzerinden söz konusu olacak. Ayrıca yüzde 8,25’ten gerçekleştirilen haftalık repolar da artık yenilenmiyor. Piyasaya yüzde 6,83’le 3 aylık verilen 60 milyar liranın geri dönüş süresi de hesaba katıldığında fonlama maliyeti kademeli olarak yükselecektir. Önümüzdeki günlerde maliyetin yüzde 9’ların üzerine çıkması muhtemel” ifadelerini kullandı. TL’nin maliyetinin artırılmasının piyasalar üzerindeki etkisini de değerlendiren Bürümcekçi, faizlerin makul seviyelere yükselmesinin TL’ye destek vereceğine işaret etti. Atılan adımların TL’deki değer kaybını tek başına tersine çevirebileceğini söylemenin şimdilik güç olduğunu ifade eden Bürümcekçi, “Merkez Bankası, atılan adımların sonuçlarını görmek isteyecektir. TL üzerinde değer kaybı baskısının devam edip etmeyeceğini izleyecektir. Tüm bu sürecin işleyişine göre Ağustos ayındaki PPK’da faiz artışının da masada olacağını düşünüyorum" dedi.