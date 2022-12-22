Fonlarda 2.24 trilyon dolar eridi

Özel sermaye fonları, artan faiz oranları ve bankaların para musluklarını açma konusundaki isteksizlikleri nedeniyle borç finansmanı sıkıntısı çeken küresel satın alma faaliyetlerindeki %40,4'lük daralmanın ardından büyük anlaşmaları nasıl gerçekleştirecekleri hakkında kara kara düşünüyor.

Dünya devlerine faiz freni

Reuters'a konuşan bankacı ve yatırımcılar, Blackstone'un ABD'de Emerson'u, KKR'nin de Fransız sigorta brokeri April'i satın almasının daha fazla maddi riske girmek zorunda kaldıklarının sadece iki örneği olduğunu söyledi.

2022'ye hızlı bir başlangıç yapan kaldıraçlı satın alma (LBO) piyasası, Ukrayna'daki savaş ve şahin faiz oranı hamlelerinin finansman maliyetlerini artırması ve değerlemeleri düşürmesi nedeniyle yavaşladı.

Fonlarda 2.24 triyon dolar eridi

Refinitiv verilerine göre, 14 Aralık'a kadar dünya çapında duyurulan LBO anlaşmalarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %23,3 düşerken, işlemlerin toplam değeri yaklaşık %41'lik bir darbe aldı.

Dealogic verilerine göre, geçen yıl 5,9 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dünya genelindeki anlaşma sayısı bu yıl %37 düşüşle 3,66 trilyon dolara geriledi.