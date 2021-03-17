Ford Otosan hisselerinde 'yatırım' coşkusu

Ford Otosan hisseleri dün ayrıntılarını açıkladığı kapasite artışı ve elektrikli hafif ticari araç üretimi için yatırım kararının ardından yüzde 10 primle art arda ikinci günde de tavan oldu.

İki günlük artışın ardından şirket Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek şirket haline gelirken, hisseler 229.2 liraya yükseldi.

Ford Otosan elektrikli araç bataryası için montaj fabrikası kuracağını 2 Aralık'ta, araç üretim kapasitesi artış planını ise 4 Aralık'ta açıklamıştı. Hisselerde 2 Aralık'tan bu yana kaydedilen yükseliş %95'i buldu.

Adının açıklanmasını istemeyen bir aracı kurum analisti, dün Cumhurbaşkanlığında yapılan törenin ardından şirket hisselerinde son yılların en yüksek hacminin görüldüğünü ifade ederek, yükselişin bazı yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak görülebileceğini ve iki günlük yükselişin ardından değer kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ford Otosan'daki yükseliş endeksteki diğer otomotiv üreticilerini de yukarı çekti. Tofaş ve Karsan yüzde 4'e yakın yükseldi.