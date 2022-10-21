Ford Otosan'dan hisse başına 5.7 lira brüt temettü

Ford Otosan, gelecek ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ele alınmak üzere toplam 2 milyar lira, yani hisse başına 5.7 lira brüt temettü dağıtılmasını teklif etti.

Ford Otosan'ın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamalara göre 28 Kasım'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kuruluna bağımsız üye seçim ve temettü teklifleri oylanacak.

Şirket olağanüstü yedeklerden dağıtacağı temettüyü 30 Kasım'da ödemeye başlayacak.

Ford Otosan hisseleri dün 365.4 liradan kapandı.