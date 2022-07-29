Ford Otosan'dan ikinci çeyrekte 3,7 milyar TL kâr

Ford Otosan, bu yılın ikinci çeyreğinde 3,7 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Ford Otomotiv Sanayi, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre 2022 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,21 milyar TL’nin üzerinde 3,7 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 271, çeyreksel bazda ise yüzde 32 oranında arttı. İkinci çeyrek itibarıyla net kar marjı yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti. Altı aylık rakamlara bakıldığında şirket, bu yıl 6,5 milyar TL kâr elde etti. Geçen yılın ilk 6 ayında şirket 2,8 milyar TL net dönem kârı açıklamıştı.

Şirket finansal sonuç duyurusunu paylaştığı notta karlılığı etkileyen faktörleri; devam eden yarı iletken arzı kısıtlarına rağmen güçlü ihracat performansı, ikinci çeyrekteki güçlü yurt içi satışlar, fiyatlama disiplini, maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi, kur etkisi ve maliyet artı ihracat anlaşmalar şeklinde sıraladı.

Brüt kâr, ihracat performansı, maliyet azaltma ve fiyatlama disiplini odağının sürmesiyle bir önceki yıla göre yüzde 147 artışla 8,9 milyar TL'ye ulaştı. Net finansman giderinde görülen yüzde 88 artışa rağmen, esas faaliyetlerden net kur farkı gelirinde yaşanan yüzde 153 artış etkisiyle net diğer gelir yıllık yüzde 162 büyüyerek yılın ilk yarısında 634 milyon TL oldu. VAFÖK yıllık yüzde 134 büyüyerek 7,8 milyar TL'ye yükselirken, kur etkisinden arındırılmış VAFÖK ise yıllık yüzde 132 artışla 7,1 milyar TL oldu.