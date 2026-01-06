Formül Plastik halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor

Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., halka arz için hazırlıklarını tamamladı.

Toplam büyüklüğünün 1 milyar 209 milyon 600 bin TL olması hedeflenen halka arz kapsamında 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplanacak.

FRMPL koduyla, pay başına 30,24 TL sabit fiyat üzerinden yapılacak arzda, şirket sermayesinin 130 milyon TL'den 160 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Bu kapsamda 30 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı ve 10 milyon TL nominal değerli ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.

Katılım endeksine uygun

Halka arzda payların yüzde 65'i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek talepte bulunacak yatırımcılara ve yüzde 25'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 seviyesinde oluşması bekleniyor. Katılım endeksine uygun olan Formül Plastik payları, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek.

En az yüzde 20 kâr dağıtımı hedefi

Şirketin kâr dağıtım politikasına göre, dağıtılabilir kârın en az yüzde 20'sinin nakit veya bedelsiz pay şeklinde yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.

Mevcut ortaklar, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, fiyattan bağımsız olarak ellerindeki payları satmama taahhüdünde bulundu. Ayrıca, payların işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarını destekleyici işlemler yapılması planlanıyor.