Formül Plastik ne zaman halka arz olacak? Formül Plastik talep toplama ne zaman? Formül Plastik kaç lot veriri? Formül Plastik katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Formül Plastik'in halka arz tarihleri belli oldu.

Fiyatı 30,24 TL olarak belirlenen şirketin halka arzında talep toplama 7-8-9 Ocak'ta gerçekşecek.

Halka arz kapsamında şirketin mevcut 130 milyon TL olan sermayesinin 160 milyon TL’ye çıkarılması amacıyla 30 milyon nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.

Halka arzda payların yüzde 65’i yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10’u ise yüksek talepte bulunacak yatırımcıya tahsis edilecek.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi, yüksek başvurulu yatırımcılar tahsisat grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.

Katılım endeksine uygun olan Formül Plastik hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da "FRMPL" sembolü ile işlem görecek.

1,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kâr payı dağıtım taahhüdü

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75’ini yeni yatırımlarda, yüzde 25'ini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı hedefliyor.

Şirketin kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir kârının en az yüzde 20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtma taahhüdü bulunuyor.

Şirket'in mevcut ortakları, şirket paylarını borsada işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca, borsada ya da borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya borsada özel emirle ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etti.

Ayrıca payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanıyor.