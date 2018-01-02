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Forties boru hattında petrol akışı normale döndü

İngiltere'ye ham petrol taşıyan Forties boru hattı, 2 hafta süren bakım çalışmaları sonrası normal kapasitesinde çalışmaya başladı.

Forties boru hattında petrol akışı normale döndü
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Kuzey Denizi'nden İngiltere'ye ham petrol taşıyan Forties boru hattı normal kapasitesine ulaştı.

Tespit edilen çatlaklar sonrası 11 Aralık'ta beklenmedik şekilde kapatılan Forties boru hattı, 2 hafta süren onarımın ardından geçtiğimiz hafta yeniden faaliyete geçmişti.

Konuya yakın kaynaklara göre, Forties'ten taşınan günlük petrol miktarı bugün normal kapasitesi olan 450 bin varil seviyesine bugün ulaştı.

Brent petrolün varil fiyatı saat 14:15'te 66.60 dolar seviyesinde yer aldı. 

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