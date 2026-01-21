Fransız bankacılık devinden gümüş için 'sert düzeltme' uyarısı! Altın tahminini korudu

BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, altın fiyatlarının ons başına 5.000 dolar seviyesini aşmaya hazırlandığını, gümüşte ise 100 dolar seviyesinin görülmesinin ardından sert bir düzeltme riski bulunduğunu söyledi.

Wilson, “Altın belirsizlikten beslenir. Bunu geçen yıl gördük; fiyatlar sürekli yeni zirveler yaptı ve bu belirsizlik ortamı bugün de geçerliliğini koruyor” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarını destekleyen yeni iki faktöre dikkat çeken Wilson, Trump yönetiminin Grönland’a yönelik yeni tarifeleri ile Fed’in bağımsızlığı ve faiz patikasına ilişkin piyasa endişelerini öne çıkardı.

Wilson, “Altını destekleyen tüm unsurlar şu anda devrede. Kasım ayında altının er ya da geç 5 bin dolara ulaşacağını öngörmüştük. O dönemde iddialı görünen bu hedef, fiyatların 4 bin 700 doların üzerine yerleşmesiyle artık yakın” dedi.

Gümüş için 'gevşeme başlıyor' dedi

Gümüş cephesinde ise Wilson, fiyatların yeni zirveler görmesine rağmen 2025’teki güçlü ralliyi besleyen fiziki arz sıkışıklığının gevşemeye başladığını belirtti.

Gümüş piyasasının altına kıyasla daha küçük ve likiditesi sınırlı olduğuna işaret eden Wilson, aralık ortasından itibaren fiyatların parabolik bir seyir izlediğini kaydetti.

Analistlere göre, Hindistan’ın gümüşü teminat olarak kabul etmesi, Çin’in yeni lisans düzenlemeleri kapsamında olası ihracat kısıtlamaları ve ABD’nin kritik minerallere yönelik tarifelerine ilişkin endişeler, fiziki gümüşün Avrupa piyasalarından ABD’ye yönelmesine yol açıyor.