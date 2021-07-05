FT: Hisse fonlarına yatırım girişi 20 yılın toplamından daha yüksek

Financial Times'ın haberin EPFR (Gelişen Piyasalar Fon Araştırma Kurumu) verilerinin yılın ilk yarısında küresel hisse senedi fonlarına 580 milyar dolarlık giriş yaşandığını gösterdiği kaydedildi.



BOFA hesaplamasına göre para girişi yılın kalan kısmında da aynı hızda devam ederse 20 yılın toplamından daha yüksek bir seviyeye ulaşacak.

Bu yıl S&P 500 endeksi yüzde 15'ten fazla değer kazanırken FTSE Dünya Endeksi de yüzde 12'nin üzerinde getir sağlamıştı. Öte yandan yılın ilk yarısında devlet tahvili piyasalarına para girişi ise 33 milyar dolar ile sınırlı kalmış bulunuyor.